Представители бьюти-индустрии пожаловались на угрозу банкротства  

Российские предприниматели, владеющие парикмахерскими и салонами красоты, обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой сообщить правительству об их опасениях из-за сложности получения кредитов и субсидий.

Как заявили представители индустрии красоты, условия получения субсидий и беспроцентных кредитов на выплату зарплат сотрудникам оказались слишком жесткими. В связи с этим предприниматели просят смягчить требования по кредитным каникулам и снизить ставку страховых взносов до 15%. В противном случае банкротство может затронуть до 60% представителей отрасли.

Уполномоченный по защите прав бизнесменов в Москве Татьяна Минеева напомнила, что парикмахерские и салоны красоты входят в список наиболее пострадавших от вызванного пандемией кризиса отраслей. Однако на беспроцентные кредиты могут рассчитывать лишь те, чья общая налоговая задолженность не превышает трех тысяч рублей, но на практике у многих предпринимателей долги по налогам выше, пишет "Ъ".

Борис Титов, выслушав жалобы предпринимателей, предложил составить пакет предложений от представителей индустрии красоты и пообещал взять на себя их согласование с Роспотребнадзором, а также с другими профильными министерствами и ведомствами, которые отвечают за поддержку пострадавших отраслей.