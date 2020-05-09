Лукашенко заявил, что Белоруссия не могла отказаться от проведения парада Победы

Для белорусского народа недопустима мысль о нарушении традиций по случаю празднования Дня Победы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время обращения к согражданам.

Военный парад в Минске в 2020 году стал единственным на постсоветском пространстве, так как остальные страны перенесли торжественные мероприятия из-за угрозы коронавируса.

Лукашенко заявил, что в мире найдутся те, кто осудит Белоруссию за проведение парада, он также призвал не торопиться делать поспешные выводы. День Победы для белорусского народа — это праздник, традиции которого нельзя нарушать.

"Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора", — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что Белоруссия — это живой памятник всем павшим в Великой Отечественной войне. Парад был бы проведен в Минске в любом случае, так как это память, которую нельзя не почтить, заявил белорусский лидер.