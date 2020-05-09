Эксперт Петропольский рекомендовал воздержаться от досрочного погашения кредитов в кризис

Механизм досрочного погашения кредитов в условиях мировой рецессии может быть опасным для представителей бизнеса, об этом сообщил генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

Клиенты банков в условиях кризиса часто пытаются досрочно погасить все задолженности, стремясь таким образом снизить финансовую нагрузку на свой бюджет. Подобная тактика может привести к негативным последствиям, особенно это опасно для предпринимателей. Закрыв кредит, они потеряют существенные средства, которые в условиях рецессии могли быть направлены на поддержание работоспособности компании.

Намного выгоднее и безопаснее будет продолжать осуществлять небольшие выплаты, рассказал изданию "Прайм" Петропольский. Для большинства физлиц досрочное погашение будет вовсе бесполезным, так как все переплаты обычно включены в договор на первом этапе.