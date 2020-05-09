Ситуация в Сирии: диверсия неизвестных в Дейр-эз-Зоре, потери SDF в Хасаке

Курдские боевики столкнулись с новой волной атак неизвестных бойцов и террористов на подконтрольной SDF части Сирии.

Беспредел курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) и отсутствие у них интереса к налаживанию мирной жизни на подконтрольной им части страны привел к череде новых нападений их противников. Так, согласно сообщению «Федерального агентства новостей», ссылающегося на арабские источники, ситуация на подконтрольной курдам территории существенно обострилась. Ярким подтверждением тому могут служить диверсия неизвестных в провинции Дейр-эз-Зор и потери SDF в Хасаке.

Так, в нефтеносном районе Дейр-эз-Зора в результате вылазки отряда неизвестных лиц был совершен поджег скважины на месторождении Ас-Сейджан. Помимо этого, на окраине населенного пункта Шхиль неизвестные вооруженные лица открыли огонь. В результате этого внезапного обстрела погиб один мирный житель. В свою очередь подразделения SDF совместно с силами американской коалиции провели зачистку, по итогам которой было объявлено о задержании высокопоставленного террориста запрещенной в РФ организации «Исламское государство» (ИГ) по имени Абдулла Кардаш. При этом источником отмечается, что еще в 2017 году поступали данные о гибели данного полевого командира джихадистов.

Также бойцы «Сирийской национальной армии» обстреляли позиций SDF в северной части провинции Хасака. При этом представители протурецких вооруженных формирований заявляют, что под их ударом оказались опорные пункты запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и Отрядов народной самообороны (YPG), в результате чего курдские боевики понесли потери. Помимо этого, сообщается о ДТП в окрестностях Ракки с участием военного автомобиля SDF, в результате которого под его колеса попал ребенок.

Ранее колонна российско-турецких сил провела самое длинное патрулирование по территории провинции Идлиб.