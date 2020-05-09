Вильфанд предупредил москвичей об аномальном похолодании в мае

Резкое похолодание придет в Москву 13 мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Москве вечером 12 мая ожидается похолодание, сообщил Вильфанд в беседе с ТАСС. Температура воздуха 13 мая опустится на восемь-десять градусов. Ночью термометр покажет четыре-пять градусов тепла. В Московской области также возможно резкое снижение температуры ночью до двух градусов тепла.

Всю неделю с 12 по 17 мая будет наблюдаться переменчивая погода, сообщил Вильфанд. Накануне он заявлял, что в столице России в День Победы будет облачно и дождливо. Температура воздуха составит 13 градусов тепла. А 10 мая температура прогреется до 19 градусов тепла, отметил Вильфанд.

Ранее глава Гидрометцентра объяснил причины внезапных скачков температуры в Москве. По его мнению, это абсолютно нормальное явление, которое типично для мая. Москвичи в последнее время все чаще наблюдают изменчивость погоды.