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13:47   9 Мая 2020
Общество

Вильфанд предупредил москвичей об аномальном похолодании в мае

Вильфанд предупредил москвичей об аномальном похолодании в мае

Резкое похолодание придет в Москву 13 мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Москве вечером 12 мая ожидается похолодание, сообщил Вильфанд в беседе с ТАСС. Температура воздуха 13 мая опустится на восемь-десять градусов. Ночью термометр покажет четыре-пять градусов тепла. В Московской области также возможно резкое снижение температуры ночью до двух градусов тепла. 

Всю неделю с 12 по 17 мая будет наблюдаться переменчивая погода, сообщил Вильфанд. Накануне он заявлял, что в столице России в День Победы будет облачно и дождливо. Температура воздуха составит 13 градусов тепла. А 10 мая температура прогреется до 19 градусов тепла, отметил  Вильфанд.

Ранее глава Гидрометцентра объяснил причины внезапных скачков температуры в Москве. По его мнению, это абсолютно нормальное явление, которое типично для мая. Москвичи в последнее время все чаще наблюдают изменчивость погоды.

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Автор: Василий Пименов
#москва #погода #вильфанд

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