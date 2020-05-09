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13:05   9 Мая 2020
Политика

Трамп предположил, что коронавирус может исчезнуть сам

Трамп предположил, что коронавирус может исчезнуть сам

Коронавирусная инфекция исчезнет сама по себе. Такую точку зрения выразил американский лидер Дональд Трамп, опираясь на мнение медицинских специалистов. Об этом глава Белого дома сообщил журналистам.

По словам Трампа, некоторые медики говорили ему, что китайский коронавирус исчезнет сам по себе. Президент США не уверен, что это произойдет до или после осени этого года. Он также добавил, что если Вашингтон будет располагать вакциной от COVID-19, это будет полезно, пишет ТАСС.

Представитель администрации США Джадд Дир ранее сообщал, что Дональд Трамп обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы, связанные с пандемией COVID-19. Лидеры стран также порассуждали на тему 75-летия Победы над фашизмом.

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Автор: Василий Пименов
#сша #трамп #коронавирус

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