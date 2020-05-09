Парад Победы прошел на российской авиабазе Хмеймим в Сирии

Пилоты Воздушно-космических сил РФ провели авиационный парад на российской базе Хмеймим в Сирии.

В параде участвовали истребители Су-35 и Су-34, транспортные самолеты Ан-30 и Ан-72, а также вертолеты Ми-25М и Ми-8АМТШ. Бомбардировщики Су-24 показали дозаправку самолета А-50, приблизившись к нему на расстояние 30 метров.

Летчик Сергей Дмитриев рассказал, что сейчас находится далеко от России, поэтому хочет почтить память погибших солдат, а также ушедших ветеранов, и поздравить всех россиян с Днем Победы.

Сегодня в Москве во время воздушного парада военные самолеты пролетели над Красной площадью. "Русские витязи" в прямом эфире поздравили всех россиян с 75-летем Дня Победы. Авиационные парады состоялись и в других городах России.