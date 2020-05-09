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13:04   9 Мая 2020
Армия

Парад Победы прошел на российской авиабазе Хмеймим в Сирии

Парад Победы прошел на российской авиабазе Хмеймим в Сирии

Пилоты Воздушно-космических сил РФ провели авиационный парад на российской базе Хмеймим в Сирии.

В параде участвовали истребители Су-35 и Су-34, транспортные самолеты Ан-30 и Ан-72, а также вертолеты Ми-25М и Ми-8АМТШ. Бомбардировщики Су-24 показали дозаправку самолета А-50, приблизившись к нему на расстояние 30 метров.

Летчик Сергей Дмитриев рассказал, что сейчас находится далеко от России, поэтому хочет почтить память погибших солдат, а также ушедших ветеранов, и поздравить всех россиян с Днем Победы. 

Сегодня в Москве во время воздушного парада военные самолеты пролетели над Красной площадью. "Русские витязи" в прямом эфире поздравили всех россиян с 75-летем Дня Победы. Авиационные парады состоялись и в других городах России.

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Автор: Яна Либерман
#сирия #вкс #парад

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