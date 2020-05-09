Путин заявил, что армия и флот в РФ получат самую современную технику

Власти России выполнят все планы по развитию армии и флота страны, в этом не должно быть никаких сомнений. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Армия и флот России верны ратным традициям. Сегодняшние защитники страны доказали это, борясь с международным терроризмом, подчеркнул Путин, выступая перед пешими и конными караулами Президентского полка в субботу, 9 мая.

Глава государства также пообещал, что Вооруженные силы России получат самую современную технику. "Мы помним уроки войны", отметил в заключение Путин и добавил, что РФ обязательно исполнит все планы по развитию армии и флота.