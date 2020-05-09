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12:34   9 Мая 2020
Общество

Участник первого Парада Победы Ехнель вспомнил, как это было

Участник первого Парада Победы Ехнель вспомнил, как это было

Своими воспоминаниями о первом Параде Победы в российской столице поделился Евгений Ехнель.

Впервые День Победы отпраздновали 9 мая 1945-го. Это был теплый и солнечный день, люди были радостными, вспомнила ветеран и участница блокады Ленинграда Элеонора Владимировна Гвоздкова, с которой побеседовала редакция "ПолитЭксперта".

Более 35 тыс. военнослужащих приняли участие в первом Параде Победы, который состоялся 24 июня 1945-го. Более 1850 единиц военной техники проехало по Красной площади. Шествие возглавил командующий войсками 2-го Белорусского фронта, маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. Подготовка к Параду Победы началась еще в конце апреля.

Значение шествия люди стали понимать только спустя 10 лет, отмечает участник Парада Победы Евгений Давидович Ехнель. Участники думали о правильном равнении, вспомнил Ехнель. Мероприятию предшествовали непрерывные тренировки. В день, когда прошел Парад Победы, шел дождь. 

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Автор: Илья Романович
#день победы #9 мая #парад победы

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