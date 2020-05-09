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Путин заявил, что армия и флот в РФ получат самую современную технику

Путин заявил, что армия и флот в РФ получат самую современную технику

 Путин высказался о подвиге народа-победителя на смотре марша Президентского полка

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12:24   9 Мая 2020
Политика

Путин высказался о подвиге народа-победителя на смотре марша Президентского полка

Путин высказался о подвиге народа-победителя на смотре марша Президентского полка

Лидер Российской Федерации Владимир Путин проводит смотр Президентского полка в честь Дня Победы.

Выступая в ходе мероприятия, Владимир Путин сказал следующее: "Слава нашему народу, народу-победителю!". Смотр проходит на Соборной площади Кремля. Владимир Путин наблюдает за маршем пеших и конных караулов. В этот день российский лидер примет участие в нескольких праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы. Парад в Москве перенесен. Он состоится, когда нормализуется эпидемиологическая обстановка. Даты проведения пока не озвучены.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #путин #день победы

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