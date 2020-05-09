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Путин заявил, что армия и флот в РФ получат самую современную технику

Путин заявил, что армия и флот в РФ получат самую современную технику

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12:22   9 Мая 2020
Общество

Путин верит, что подвиг советских воинов не будет забыт

Путин верит, что подвиг советских воинов не будет забыт

Мир будет помнить героизм Советской армии в Великой Отечественной войне даже через десятки и сотни лет, уверен президент России Владимир Путин.

Российский лидер поздравил всех граждан страны с Днем Победы. Он возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и выступил с обращением к жителям России. Владимир Путин поблагодарил всех тех, кто принимал участие в страшной войне и боролся за будущее страны. Вклад погибших солдат бесценен и неизмерим, добавил президент. 

Вся страна празднует День Победы несмотря на введенный режим самоизоляции. В небе проходят парады авиационной техники, а вечером прозвучат торжественные салюты. 

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Автор: Ирина Большунова
#путин #день победы #9 мая

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