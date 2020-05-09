Зеленский возложил цветы к мемориалам памяти в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны. Он возложил цветы к памятникам в Киеве, а также в Закарпатской области.

На мероприятии в Ужгороде Закарпатской области он заявил, что здесь завершилось изгнание захватчиков. Он отметил подвиг всех, кто приближал победу. Президент Украины возложил цветы возле мемориального комплекса "Холм Славы", посвященного советским воинам, которые погибли в Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС.

В субботу утром он возложил цветы к Вечному огню в парке Вечной Славы в Киеве. Отмечается, что Зеленский почтил память погибших минутой молчания.

Граждане Украины 9 мая отмечают День Победы и несут цветы к мемориалам в память о погибших, несмотря на карантинные меры, введенные в стране из-за коронавируса. В церемонии приняло участие руководство украинского парламента. Председатель Рады Дмитрий Разумков заявил, что День Победы — это не только праздник, но и напоминание об уроках истории.