Президент Вьетнама назвал победу СССР над фашизмом одним из величайших достижений XX века

Победа в борьбе над фашизмом 75 лет назад стала одним из величайших достижений XX века, говорит президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг в поздравлении президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня Победы.

Президент Вьетнама в поздравлении подчеркивает, что советский героический народ пролил много крови ради спасения всего человечества от нацистов и Гитлера. Победа Советского Союза помогла росту национально-освободительного движения во всем мире.

Народ Вьетнама, говорит Нгуен Фу Чонг, хранит память о помощи, которую ему оказали СССР и РФ в сложные годы борьбы за независимость и воссоединение страны. Солидарность и дух сотрудничества помогают поддержанию стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией. Отношения между сторонами всегда укрепляются и развиваются во имя мира и процветания, утверждает Нгуен Фу Чонг.