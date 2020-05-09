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 Путин верит, что подвиг советских воинов не будет забыт

Путин верит, что подвиг советских воинов не будет забыт
Путин заявил, что армия и флот в РФ получат самую современную технику

Путин заявил, что армия и флот в РФ получат самую современную технику

 Путин высказался о подвиге народа-победителя на смотре марша Президентского полка

Путин высказался о подвиге народа-победителя на смотре марша Президентского полка
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12:18   9 Мая 2020
Политика

Президент Вьетнама назвал победу СССР над фашизмом одним из величайших достижений XX века

Президент Вьетнама назвал победу СССР над фашизмом одним из величайших достижений XX века

Победа в борьбе над фашизмом 75 лет назад стала одним из величайших достижений XX века, говорит президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг в поздравлении президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня Победы.

Президент Вьетнама в поздравлении подчеркивает, что советский героический народ пролил много крови ради спасения всего человечества от нацистов и Гитлера. Победа Советского Союза помогла росту национально-освободительного движения во всем мире.

Народ Вьетнама, говорит Нгуен Фу Чонг, хранит память о помощи, которую ему оказали СССР и РФ в сложные годы борьбы за независимость и воссоединение страны. Солидарность и дух сотрудничества помогают поддержанию стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией. Отношения между сторонами всегда укрепляются и развиваются во имя мира и процветания, утверждает Нгуен Фу Чонг.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #вьетнам #день победы

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