Хореограф Алла Духова поздравила россиян с Днем Победы

Художественный руководитель международного балета TODES Алла Духова приняла участие во флешмобе #мыпомним. Хореограф разместила в Instagram видеообращение, отметив важность памяти о людях, спасших страну в тяжелые годы Великой Отечественной войны.

Пандемия коронавирусной инфекции привела к тому, что многие мероприятия в честь Дня Победы были перенесены. Однако Интернет дает пользователю возможность поздравить окружающих со знаменательной датой даже в режиме самоизоляции. Для этого применяются популярные площадки, в том числе социальная сеть Instagram. Именно ей воспользовалась хореограф Алла Духова — на своей странице она разместила ролик, участвующий во флешмобе #мыпомним.

Художественный руководитель балета TODES отметила важность памяти о Победе. Она публикует фотографию своих близких, внесших личный вклад в восстановление мира, также поступили десятки других россиян.

Президент России Владимир Путин ранее подтвердил, что все мероприятия в честь Дня Победы обязательно будут проведены. Единство россиян делает их непобедимыми, и страна сможет выдержать все трудности.