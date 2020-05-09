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12:00   9 Мая 2020
Общество

Путин и Лукашенко поздравили друг друга с Днем Победы

Путин и Лукашенко поздравили друг друга с Днем Победы

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поздравили друг друга с 75-летием Великой Победы. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского главы.

Владимир Путин в своем сообщении заявил, что 9 мая — священный праздник "для всех, кто чтит подвиг советского народа", отдавшего жизнь за свою родину в самой кровопролитной в истории войне. Лукашенко в своем поздравительном сообщении написал, что белорусы склоняют головы перед всеми погибшими, защитившими Отечество, во имя Великой Победы.

Президент России Владимир Путин сегодня поздравил ветеранов и всех граждан России с 75-летием окончания Великой Отечественной войны. Глава администрации Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с 75-ой годовщиной победы в Великой Отечественной войне, об этом появилось сообщение на официальном сайте Москвы.

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Автор: Ирина Большунова
#путин #лукашенко #9 мая

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