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11:55   9 Мая 2020
Общество

Волонтеры Победы поздравили более 50 тысяч ветеранов по всему миру с 9 Мая

Волонтеры Победы поздравили более 50 тысяч ветеранов по всему миру с 9 Мая

Волонтеры Победы из России и еще 46 государств сделали все, чтобы ветераны почувствовали атмосферу праздника. Активисты поздравили более 50 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.

Добровольцы по телефону выразили слова благодарности и поздравления участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла и детям войны.

В рамках акции "Письмо Победы" любой желающий мог написать добрые слова ветеранам, к ним также присоединились такие известные артисты и политики, как Олег Газманов, Николай Валуев, Сергей Жуков, Борис Корчевников и Андрей Мерзликин. За несколько дней добровольцы собрали более 40 тыс. посланий, которые сегодня вручают героям по всему миру.

В рамках акции "Однополчане" добровольцы оказывают помощь фронтовым друзьям, их родственникам увидеть друг друга, несмотря на дальние расстояния. Также "Волонтеры Победы" провели концерты под окнами ветеранов. Добровольцы подготовили для этого военные песни, стихи, танцы и яркие плакаты. 

Во время самоизоляции ветераны Великой Отечественной войны не могут ухаживать за своими придомовыми участками. Волонтеры Победы помогли навести порядок и высадили под их окнами цветы и растения.

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Автор: Василий Пименов
#ветераны #акция #день победы #волонтеры победы

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