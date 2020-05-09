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11:44   9 Мая 2020
Общество

"Бессмертный полк" пройдет 9 мая в российском сегменте интернета

"Бессмертный полк" пройдет 9 мая в российском сегменте интернета

Всероссийская акция "Бессмертный полк — 2020" началась в онлайн-формате из-за эпидемиологической ситуации в стране. Традиционное шествие в этом году пройдет в интернете.

Организаторы акции продолжат принимать фотографии и видео от граждан с воспоминаниями о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне, до 15:00 по московскому времени. Россияне уже поделились более чем двумя миллионами снимков, сообщает РЕН-ТВ

Чтобы принять участие во всероссийской акции, необходимо зайти на сайт polkrf.ru. Первыми к онлайн-шествию присоединились жители Дальнего Востока. Акция продолжает постепенно двигаться с востока на запад России. Вместе с онлайн-трансляцией россияне участвуют в проекте "Бессмертный полк в твоем окне". Граждане выставляют в окнах своих домов портреты родственников-ветеранов.

Информации об участниках Великой Отечественной войны сохранилось достаточно много. Более того, историю солдата во многих случаях можно отследить практически по дням. Однако порой возникают и различные трудности. Какие именно, рассказал историк-генеалог Виталий Семенов.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #день победы #бессмертный полк #9 мая

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