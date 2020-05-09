Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 зафиксировано в Москве

Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве, Подмосковье и Петербурге, сообщает оперативный штаб.

В Москве выявлено 5667 случаев коронавируса, в Подмосковье — 1075, в Петербурге — 425. Всего за последние сутки в России выявлено 10 817 случаев коронавирусной инфекции.

В связи с пандемией коронавируса российскими властями предпринимаются меры по оказанию поддержки населению Российской Федерации, а также тем бизнесменам, чьи предприятия больше всего пострадали от последствий распространения COVID-19.