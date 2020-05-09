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Участник первого Парада Победы Ехнель вспомнил, как это было

Участник первого Парада Победы Ехнель вспомнил, как это было

 Путин верит, что подвиг советских воинов не будет забыт

Путин верит, что подвиг советских воинов не будет забыт
Путин заявил, что армия и флот в РФ получат самую современную технику

Путин заявил, что армия и флот в РФ получат самую современную технику

 Путин высказался о подвиге народа-победителя на смотре марша Президентского полка

Путин высказался о подвиге народа-победителя на смотре марша Президентского полка
Трамп: Пулитцеровский комитет будет опозорен, пока не заберет премию у NYT

Трамп: Пулитцеровский комитет будет опозорен, пока не заберет премию у NYT

 Госдеп США признался, что среди наемников в Венесуэле были американцы

Госдеп США признался, что среди наемников в Венесуэле были американцы
11:35   9 Мая 2020
Общество

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 зафиксировано в Москве

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 зафиксировано в Москве

Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве, Подмосковье и Петербурге, сообщает оперативный штаб.

В Москве выявлено 5667 случаев коронавируса, в Подмосковье — 1075, в Петербурге — 425. Всего за последние сутки в России выявлено 10 817 случаев коронавирусной инфекции.

В связи с пандемией коронавируса российскими властями предпринимаются меры по оказанию поддержки населению Российской Федерации, а также тем бизнесменам, чьи предприятия больше всего пострадали от последствий распространения COVID-19.

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Автор: Василий Пименов
#россия #статистика #коронавирус

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