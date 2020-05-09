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Путин заявил, что армия и флот в РФ получат самую современную технику

Путин заявил, что армия и флот в РФ получат самую современную технику

 Путин высказался о подвиге народа-победителя на смотре марша Президентского полка

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11:26   9 Мая 2020
Политика

Пушков напомнил, как США до 1944 "сидели за океаном" и не боролись с фашизмом

Пушков напомнил, как США до 1944 "сидели за океаном" и не боролись с фашизмом

Фашистская Германия была разгромлена прежде всего советскими войсками, а не американцами и англичанами. Об этом сообщил сенатор РФ Алексей Пушков, комментируя заявление Белого дома о "победе" во Второй мировой США и Великобритании.

В своем Twitter Алексей Пушков раскритиковал американских политиков, которые заявили, что во Второй мировой войне победили только США и Англия. 

Член Совфеда напомнил, что американцы до 1944 года "сидели за океаном" и не открывали второй фронт, когда советские солдаты уже разбили большую часть фашистской армии. Именно Советский Cоюз первостепенно одержал победу над фашизмом, а уже потом — англичане и американцы. 

Точку зрения Пушкова поддержали интернет-пользователи, которые заметили, что по Европе стоят памятники именно советским героям-освободителям, пишет РИА ФАН

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Автор: Борис Нестеров
#сша #победа #ссср #англия

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