Пушков напомнил, как США до 1944 "сидели за океаном" и не боролись с фашизмом

Фашистская Германия была разгромлена прежде всего советскими войсками, а не американцами и англичанами. Об этом сообщил сенатор РФ Алексей Пушков, комментируя заявление Белого дома о "победе" во Второй мировой США и Великобритании.

В своем Twitter Алексей Пушков раскритиковал американских политиков, которые заявили, что во Второй мировой войне победили только США и Англия.

Член Совфеда напомнил, что американцы до 1944 года "сидели за океаном" и не открывали второй фронт, когда советские солдаты уже разбили большую часть фашистской армии. Именно Советский Cоюз первостепенно одержал победу над фашизмом, а уже потом — англичане и американцы.

Точку зрения Пушкова поддержали интернет-пользователи, которые заметили, что по Европе стоят памятники именно советским героям-освободителям, пишет РИА ФАН.