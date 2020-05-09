Российский подводный аппарат впервые опустился на дно Марианской впадины ко Дню Победы

Российский автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь" впервые погрузился на самое дно Марианской впадины, об этом сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

Погружение совершилось 8 мая в 22:34 по Москве, оно было посвящено 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Аппарат опустился на глубину 10 028 метров. "Витязь" находился на дне Марианской впадины около трех часов, не считая времени погружения и поднятия на поверхность.

Марианская впадина — это океанический глубоководный жёлоб на западе Тихого океана, самый глубокий из известных на Земле. Самую глубокую точку Марианской впадины называют "Бездной Челленджера".