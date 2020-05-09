Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Участник первого Парада Победы Ехнель вспомнил, как это было

Участник первого Парада Победы Ехнель вспомнил, как это было

 Путин верит, что подвиг советских воинов не будет забыт

Путин верит, что подвиг советских воинов не будет забыт
Путин заявил, что армия и флот в РФ получат самую современную технику

Путин заявил, что армия и флот в РФ получат самую современную технику

 Путин высказался о подвиге народа-победителя на смотре марша Президентского полка

Путин высказался о подвиге народа-победителя на смотре марша Президентского полка
Трамп: Пулитцеровский комитет будет опозорен, пока не заберет премию у NYT

Трамп: Пулитцеровский комитет будет опозорен, пока не заберет премию у NYT

 Госдеп США признался, что среди наемников в Венесуэле были американцы

Госдеп США признался, что среди наемников в Венесуэле были американцы
Участник первого Парада Победы Ехнель вспомнил, как это было

Участник первого Парада Победы Ехнель вспомнил, как это было

 Путин верит, что подвиг советских воинов не будет забыт

Путин верит, что подвиг советских воинов не будет забыт
Путин заявил, что армия и флот в РФ получат самую современную технику

Путин заявил, что армия и флот в РФ получат самую современную технику

 Путин высказался о подвиге народа-победителя на смотре марша Президентского полка

Путин высказался о подвиге народа-победителя на смотре марша Президентского полка
Трамп: Пулитцеровский комитет будет опозорен, пока не заберет премию у NYT

Трамп: Пулитцеровский комитет будет опозорен, пока не заберет премию у NYT

 Госдеп США признался, что среди наемников в Венесуэле были американцы

Госдеп США признался, что среди наемников в Венесуэле были американцы
11:20   9 Мая 2020
Общество

Российский подводный аппарат впервые опустился на дно Марианской впадины ко Дню Победы

Российский подводный аппарат впервые опустился на дно Марианской впадины ко Дню Победы

Российский автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь" впервые погрузился на самое дно Марианской впадины, об этом сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

Погружение совершилось 8 мая в 22:34 по Москве, оно было посвящено 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Аппарат опустился на глубину 10 028 метров. "Витязь" находился на дне Марианской впадины около трех часов, не считая времени погружения и поднятия на поверхность.

Марианская впадина — это океанический глубоководный жёлоб на западе Тихого океана, самый глубокий из известных на Земле. Самую глубокую точку Марианской впадины называют "Бездной Челленджера".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#день победы #витязь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...