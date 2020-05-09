Оперштаб РФ сообщил о 104 новых случаях смерти пациентов с коронавирусом

Статистику летальности обновил оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом.

Оперштаб РФ по борьбе с коронавирусом сообщил о новых случаях летального исхода у пациентов с COVID-19. Согласно официальным данным, за минувшие сутки скончались 104 человека. Всего за время пандемии коронавирусной инфекции в России умерло 1827 граждан с COVID-19.

Представители оперативного штаба отметили, что коэффициент распространения коронавируса снизился до 1,06. Это минимальное значение со дня начала пандемии. За последние сутки выявлено 10 817 новых случаев коронавируса. Всего в России инфекция обнаружена у 198 676 человек.