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11:08   9 Мая 2020
Общество

Оперштаб: коэффициент распространения COVID-19 в РФ достиг минимума

Оперштаб: коэффициент распространения COVID-19 в РФ достиг минимума

Коэффициент распространения коронавируса в России достиг своего минимального значения, заявили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с COVID-19.

Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до показателя в 1,06. Это минимальное значение с момента начала вспышки эпидемии на территории страны. Такое заявление сделали в оперативном штабе по мониторингу ситуации с COVID-19 в РФ.

Ранее специалисты отчитались, что за последние сутки в стране выявлено 10 тыс.817 новых случаев коронавируса. Всего с начала эпидемии их число достигло 198 тыс. 676. Выздоровели почти 32 тыс. человек.

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Автор: Кристина Мокроусова
#статистика #коэффициент #распространение #коронавирус

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