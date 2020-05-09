Песков сообщил, что Путин выступит перед Президентским полком в честь Дня Победы

Планы российского лидера Владимира Путина в День Победы раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В этот праздничный день у лидера России запланирован смотр марша пеших и конных караулов Президентского полка. Позже Владимир Путин выступит перед полком, отметил Дмитрий Песков. В рамках празднования Дня Победы в России президент РФ возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Также он обратился к россиянам. Владимир Путин пообещал, что парад в честь Дня Победы обязательно состоится. До этого мероприятие перенесли из-за эпидемиологической обстановки.