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10:59   9 Мая 2020
Общество

Оперштаб РФ заявил о 10 817 новых случаях коронавируса

Оперштаб РФ заявил о 10 817 новых случаях коронавируса

Случаи COVID-19 выявлены в 84 регионах. Около половины пациентов поступили без клинических проявлений коронавируса.

Всего за минувшие сутки медики установили 10 817 диагнозов "коронавирусная инфекция", заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 в России. Общее число пациентов с коронавирусом выросло до 198 676 человек, сообщает РИА Новости

Согласно данным оперштаба, в 4 399 случаях коронавирус не имел активных клинических проявлений. Также врачи зафиксировали 104 летальных случая у пациентов с COVID-19. Их общее число выросло до 1827. Лидером по числу граждан с коронавирусом остается Москва, где врачи поставили 104 189 соответствующих диагнозов. На втором месте Подмосковье, с 19 425 пациентами.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #статистика #коронавирус

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