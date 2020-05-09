Оперштаб РФ заявил о 10 817 новых случаях коронавируса

Случаи COVID-19 выявлены в 84 регионах. Около половины пациентов поступили без клинических проявлений коронавируса.

Всего за минувшие сутки медики установили 10 817 диагнозов "коронавирусная инфекция", заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 в России. Общее число пациентов с коронавирусом выросло до 198 676 человек, сообщает РИА Новости.

Согласно данным оперштаба, в 4 399 случаях коронавирус не имел активных клинических проявлений. Также врачи зафиксировали 104 летальных случая у пациентов с COVID-19. Их общее число выросло до 1827. Лидером по числу граждан с коронавирусом остается Москва, где врачи поставили 104 189 соответствующих диагнозов. На втором месте Подмосковье, с 19 425 пациентами.