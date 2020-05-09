Александровский сад полностью продезинфицировали перед визитом Путина

Специалисты полностью обезопасили Александровский сад перед тем, как президент Российской Федерации Владимир Путин посетил его в рамках празднования Дня Победы.

Перед тем, как глава государства возложил цветы к Вечному огню в Александровском саду, на месте были проведены все необходимые дезинфекционные меры. Специалисты обработали Могилу Неизвестного Солдата для того, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусной инфекцией всех, кто присутствовал на памятном мероприятии, передают РИА Новости слова официального представителя Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Президент возложил цветы к мемориалу в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне. После он обратился к гражданам Российской Федерации, ветеранам и труженикам тыла в этот памятный для всей страны день. Владимир Путин подчеркнул, что наши люди непобедимы тогда, когда работают все вместе.