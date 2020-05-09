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10:44   9 Мая 2020
Общество

Собянин поздравил ветеранов и москвичей с 75-летием Победы

Собянин поздравил ветеранов и москвичей с 75-летием Победы

Жителей столицы в День Победы поздравил мэр Москвы Сергей Собянин и пообещал провести масштабное празднование после того, как пандемия коронавируса закончится.

Мэр назвал 9 Мая самым дорогим праздником, который объединяет огромную радость, искреннюю благодарность и боль невосполнимых утрат. По словам Собянина, в этот день россияне могут наиболее остро почувствовать свое родство с поколением, отдавшим свои жизни на фронте, чтобы сокрушить врага, передает РИА Новости.

Градоначальник заявил, что 75-летие Победы планировалось отпраздновать особенно торжественно и масштабно, но планам помешал COVID-19. Однако, мэр уверен, что даже режим самоизоляции и другие введенные ограничения не смогут отнять у людей праздничного настроения.

Отпраздновать День Победы россиянам придется дома. Проникнуться духом праздника можно в том числе и с помощью кино. Самые любимые фильмы граждан РФ о Великой Отечественной войне подобрал "Мосфильм". Наибольшую популярность завоевали "Звезда" и "Они сражались за Родину".

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Автор: Руслан Неглинный
#собянин #поздравление #9 мая

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