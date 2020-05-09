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 Песков сообщил, что Путин выступит перед Президентским полком в честь Дня Победы

Песков сообщил, что Путин выступит перед Президентским полком в честь Дня Победы
Авиапарад стартовал над Красной площадью

Авиапарад стартовал над Красной площадью

 Путин: мы непобедимы, когда мы вместе

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10:31   9 Мая 2020
Политика

Авиапарад стартовал над Красной площадью

Авиапарад стартовал над Красной площадью

Президент России Владимир Путин, который ранее возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата, дал старт авиационному параду над Красной площадью.

Команды пилотов пролетели над Москвой в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Традиционные праздничные мероприятия 9 мая проходят в этом году в ограниченном формате из-за пандемии коронавируса. Так, наземный парад на Красной площади отменен.

Трансляция авиапарада ведется по крупнейшим телеканалам РФ. По информации Минобороны России, в параде принимают участие около 75 самолетов.

Ранее Владимир Путин заявил, что День Победы будет отмечен масштабно позднее, как только эпидемиологическая обстановка это позволит.

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Автор: Ирина Большунова
#вов #день победы #9 мая

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