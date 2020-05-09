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10:25   9 Мая 2020
Общество

Синоптик Вильфанд дал прогноз россиянам на предстоящее лето

Синоптик Вильфанд дал прогноз россиянам на предстоящее лето

Стоит ли летом ждать большого количества осадков, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Связи между погодой в конце и начале лета нет, сообщил собеседник издания "Российская газета". Только за первую неделю мая выпало более 30% месячной нормы осадков, что обещает осенью богатый урожай. Для Северного Кавказа и в Ставропольского края Вильфанд считает осадки благоприятными.

Однако научный руководитель Гидрометцентра России не может дать полной информации по распределению дождей в посевных районах. При этом осадки могут компенсировать засушливую зиму. Летом, скорее всего, можно ожидать ливни и дожди, но их периодичность просчитать сложно, считает Вильфанд.

Астрологи назвали лучшие дни для посева в мае. Согласно календарю, нельзя пересаживать цветы с 10 по 12 мая. При этом в эти дни можно посеять картофель, пастернак, лук, петрушку, сельдерей и свеклу.

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Автор: Яна Либерман
#россия #погода #вильфанд

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