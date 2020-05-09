Синоптик Вильфанд дал прогноз россиянам на предстоящее лето

Стоит ли летом ждать большого количества осадков, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Связи между погодой в конце и начале лета нет, сообщил собеседник издания "Российская газета". Только за первую неделю мая выпало более 30% месячной нормы осадков, что обещает осенью богатый урожай. Для Северного Кавказа и в Ставропольского края Вильфанд считает осадки благоприятными.

Однако научный руководитель Гидрометцентра России не может дать полной информации по распределению дождей в посевных районах. При этом осадки могут компенсировать засушливую зиму. Летом, скорее всего, можно ожидать ливни и дожди, но их периодичность просчитать сложно, считает Вильфанд.

Астрологи назвали лучшие дни для посева в мае. Согласно календарю, нельзя пересаживать цветы с 10 по 12 мая. При этом в эти дни можно посеять картофель, пастернак, лук, петрушку, сельдерей и свеклу.