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10:20   9 Мая 2020
Политика

Путин: мы непобедимы, когда мы вместе

Путин: мы непобедимы, когда мы вместе

Россия широко и достойно отметит 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, заявил российский президент Владимир Путин.

Путин отметил, что в честь юбилея Великой Победы также будет проведен парад Победы и марш "Бессмертный полк" на Красной площади.

По его словам, российский народ непобедим, когда предстает против угрозы вместе. Путин призвал равняться на стойкость и сплоченность ветеранов, которые сражались за жизнь против смерти.

Президент ранее поздравил ветеранов и всех россиян с Днем Победы и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #вов #день победы

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