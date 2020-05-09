Путин: мы непобедимы, когда мы вместе

Россия широко и достойно отметит 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, заявил российский президент Владимир Путин.

Путин отметил, что в честь юбилея Великой Победы также будет проведен парад Победы и марш "Бессмертный полк" на Красной площади.

По его словам, российский народ непобедим, когда предстает против угрозы вместе. Путин призвал равняться на стойкость и сплоченность ветеранов, которые сражались за жизнь против смерти.

Президент ранее поздравил ветеранов и всех россиян с Днем Победы и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.