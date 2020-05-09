Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших воинах ВОВ

В честь 75-летия Победы президент Владимир Путин обратился к нации у Вечного огня в Александровском саду Москвы.

Президент Владимир Путин обратился к гражданам РФ в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он заявил, в частности о том, что грандиозные свершения ветеранов никак не измерить и не оплатить.

После — объявил минуту молчания в память о павших на полях сражений ВОВ. Ранее Путин возложил цветы к Вечному огню в Александровском саду Москвы.