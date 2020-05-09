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10:16   9 Мая 2020
Общество

Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших воинах ВОВ

Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших воинах ВОВ

В честь 75-летия Победы президент Владимир Путин обратился к нации у Вечного огня в Александровском саду Москвы.

Президент Владимир Путин обратился к гражданам РФ в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он заявил, в частности о том, что грандиозные свершения ветеранов никак не измерить и не оплатить. 

После — объявил минуту молчания в память о павших на полях сражений ВОВ. Ранее Путин возложил цветы к Вечному огню в Александровском саду Москвы.

 

 

 

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Автор: Руслан Неглинный
#москва #путин #день победы

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