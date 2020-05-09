В РФ готовят магнитно-импульсную установку для производства SSJ-100 и Су-34

Российские авиапредприятия продолжают модернизировать свои производственные мощности, делая ставку на передовые технологии.

У работников Новосибирского авиационного завода им. Чкалова до конца 2020 года должна появиться магнитно-импульсная установка (МИУ) для производства деталей фюзеляжа SSJ-100 и Су-34. Об этом, со ссылкой на данные пресс-службы НГТУ, сообщается в материале информационного портала ПВ.РФ.

«Она будет производить детали подвесных баков и детали фюзеляжа для самолета Су-34. В перспективе ее планируется использовать для изготовления деталей фюзеляжа SSJ-100», — уточняется сфера применения МИУ источником.

Стало известно, что в настоящее время перед инженерами НГТУ НЭТИ ставится задача по встраиванию новой установки в производственный процесс авиапредприятия. В ходе проведения данных работ планируется провести прочностные испытания произведенных МИУ деталей, а также их соответствие высоким требованиям качества.

«Мощность установки позволяет производить детали, которые сейчас изготавливаются на обычном прессе и требуют доводки в ручном режиме. Соответственно, на заводе будут быстрее получать готовые детали, тратить меньше ресурсов на их изготовление», — прокомментировал перспективу использования новой установки заведующий кафедрой самолето- и вертолетостроения НГТУ НЭТИ Николай Курлаев.

Источником также указывается на то, что в итоге новое производство для SSJ-100 получит уникальное оборудование, поскольку в РФ для этого готовят самую мощную магнитно-импульсную установку, суммарная запасаемая энергия которой составляет 80 килоджоулей.

Ранее компания ГСС обратилась в правоохранительные органы с просьбой разобраться с публикацией видео с «провалом испытаний» по эвакуации пассажиров SSJ-100.