Путин поздравил ветеранов и всех россиян с Днем Победы

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и всех граждан России с 75-летием окончания Великой Отечественной войны.

Президент отметил, что этот праздник — наша память и гордость. А духовно-нравственное значение победы будет всегда оставаться неизменной. Утром в Москве начался воздушный парад, над Красной площадью пролетели боевые самолеты. "Русские витязи" в прямом эфире авиационного парада поздравили всех россиян с 75-летем Дня Победы.