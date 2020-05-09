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 Песков сообщил, что Путин выступит перед Президентским полком в честь Дня Победы

Песков сообщил, что Путин выступит перед Президентским полком в честь Дня Победы
Авиапарад стартовал над Красной площадью

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10:10   9 Мая 2020
Общество

Путин поздравил ветеранов и всех россиян с Днем Победы

Путин поздравил ветеранов и всех россиян с Днем Победы

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и всех граждан России с 75-летием окончания Великой Отечественной войны.

Президент отметил, что этот праздник — наша память и гордость. А духовно-нравственное значение победы будет всегда оставаться неизменной. Утром в Москве начался воздушный парад, над Красной площадью пролетели боевые самолеты. "Русские витязи" в прямом эфире авиационного парада поздравили всех россиян с 75-летем Дня Победы.

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Автор: Яна Либерман
#путин #война #день победы

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