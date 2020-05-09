Президент России возложил цветы к Вечному огню в Александровском саду

Глава Российской Федерации Владимир Путин почтил память защитников, возложив цветы к мемориалу в Александровском саду в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Традиционно президент Российской Федерации прошел к Могиле Неизвестного Солдата и возложил цветы у Вечного огня. Перед тем, как Владимир Путин почти память павших в Великой Отечественной войне мемориал, и сам Александровский сад дезинфицировали на фоне сложившейся эпидемиологической ситуации.

Празднование Дня Победы уже началось на Дальнем Востоке. Жители субъекта Российской Федерации уже увидели воздушную часть парада, в которой приняли участие самолеты Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны Восточного военного округа и авиации Тихоокеанского флота.