МИД РФ уличил японские СМИ в распространении фейков о Курильских островах

Японская сторона пытается выдать желаемое за реальное, публикуя недостоверные материалы о Курильских островах. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ.

Средства массовой информации Японии обнародовали "секретные данные" о неких переговорах между руководителем ЦК КПСС Леонидом Брежневым и японским премьером Какуэя Танаки по поводу юга Курильских островов.

Однако дипломаты РФ пришли к выводу, что подобного рода информационные вбросы, к которым могут быть причастны политики Японии, сделаны для укрепления позиции Страны восходящего солнца на переговорах. Таким образом японцы хотят выдать желаемое за реальное, пишет газета "Известия".