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10:05   9 Мая 2020
Политика

МИД РФ уличил японские СМИ в распространении фейков о Курильских островах

МИД РФ уличил японские СМИ в распространении фейков о Курильских островах

Японская сторона пытается выдать желаемое за реальное, публикуя недостоверные материалы о Курильских островах. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ.

Средства массовой информации Японии обнародовали "секретные данные" о неких переговорах между руководителем ЦК КПСС Леонидом Брежневым и японским премьером Какуэя Танаки по поводу юга Курильских островов. 

Однако дипломаты РФ пришли к выводу, что подобного рода информационные вбросы, к которым могут быть причастны политики Японии, сделаны для укрепления позиции Страны восходящего солнца на переговорах. Таким образом японцы хотят выдать желаемое за реальное, пишет газета "Известия".

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Автор: Кристина Мокроусова
#япония #курилы #брежнев

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