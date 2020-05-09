"Яндекс" установил на главной странице поиска спецраздел в честь Дня Победы

"Яндекс" собрал информационные проекты своих сервисов, созданные ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, в специальном разделе на главной странице поиска.

Пользователи могут послушать радиозаписи, песни и посмотреть фильмы о войне, которые собрала "Алиса". В специальном разделе "Яндекс.Эфира" можно посмотреть на самый первый Парад Победы –1945 года и сравнить его с прошлогодним. Здесь же 9 мая в 10:00 по московскому времени будет транслироваться воздушная часть парада 2020 года, сообщает РИА Новости.

Издательства "Яндекса" также приняли участие в проекте "Настоящий 1945". Каждый день с 9 апреля по 10 мая участники проекта рассказывали свои истории о том, каким было 9 мая 75 лет назад. В "Яндексе" получившийся проект называют своеобразным сериалом в режиме реального времени.

Огромный вклад в то, чтобы 9 мая стало именно Днем Победы внесли не только мужчины Советского Союза, но и женщины, заявил военный историк Юрий Куртов. По его словам, всего в то время воевало более миллиона женщин. При этом на их долю выпадали такие задачи, которые мог решить в то время далеко не каждый мужчина.