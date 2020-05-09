Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Оперштаб: коэффициент распространения COVID-19 в РФ достиг минимума

Оперштаб: коэффициент распространения COVID-19 в РФ достиг минимума

 Песков сообщил, что Путин выступит перед Президентским полком в честь Дня Победы

Песков сообщил, что Путин выступит перед Президентским полком в честь Дня Победы
Авиапарад стартовал над Красной площадью

Авиапарад стартовал над Красной площадью

 Путин: мы непобедимы, когда мы вместе

Путин: мы непобедимы, когда мы вместе
Трамп: Пулитцеровский комитет будет опозорен, пока не заберет премию у NYT

Трамп: Пулитцеровский комитет будет опозорен, пока не заберет премию у NYT

 Госдеп США признался, что среди наемников в Венесуэле были американцы

Госдеп США признался, что среди наемников в Венесуэле были американцы
Оперштаб: коэффициент распространения COVID-19 в РФ достиг минимума

Оперштаб: коэффициент распространения COVID-19 в РФ достиг минимума

 Песков сообщил, что Путин выступит перед Президентским полком в честь Дня Победы

Песков сообщил, что Путин выступит перед Президентским полком в честь Дня Победы
Авиапарад стартовал над Красной площадью

Авиапарад стартовал над Красной площадью

 Путин: мы непобедимы, когда мы вместе

Путин: мы непобедимы, когда мы вместе
Трамп: Пулитцеровский комитет будет опозорен, пока не заберет премию у NYT

Трамп: Пулитцеровский комитет будет опозорен, пока не заберет премию у NYT

 Госдеп США признался, что среди наемников в Венесуэле были американцы

Госдеп США признался, что среди наемников в Венесуэле были американцы
10:00   9 Мая 2020
Общество

"Яндекс" установил на главной странице поиска спецраздел в честь Дня Победы

"Яндекс" установил на главной странице поиска спецраздел в честь Дня Победы

"Яндекс" собрал информационные проекты своих сервисов, созданные ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, в специальном разделе на главной странице поиска.

Пользователи могут послушать радиозаписи, песни и посмотреть фильмы о войне, которые собрала "Алиса". В специальном разделе "Яндекс.Эфира" можно посмотреть на самый первый Парад Победы –1945 года и сравнить его с прошлогодним. Здесь же 9 мая в 10:00 по московскому времени будет транслироваться воздушная часть парада 2020 года, сообщает РИА Новости.

Издательства "Яндекса" также приняли участие в проекте "Настоящий 1945". Каждый день с 9 апреля по 10 мая участники проекта рассказывали свои истории о том, каким было 9 мая 75 лет назад. В "Яндексе" получившийся проект называют своеобразным сериалом в режиме реального времени.

Огромный вклад в то, чтобы 9 мая стало именно Днем Победы внесли не только мужчины Советского Союза, но и женщины, заявил военный историк Юрий Куртов. По его словам, всего в то время воевало более миллиона женщин. При этом на их долю выпадали такие задачи, которые мог решить в то время далеко не каждый мужчина.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#яндекс #день победы #9 мая

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...