Российские военные в Сирии исполнили песню "День Победы" на разных языках

Военнослужащие из России записали песню "День Победы" на разных языках в Сирии. Об этом проинформировал замсекретаря Генсовета "Единой России" Александр Хинштейн.

Министерство обороны России присоединилось к партийной акции "День Победы", отметил он. Так, оркестр российской группировки военных в САР записал песню на русском и арабском языках, а также на фарси.

Акцию поддержали не только военные, но и космонавты. Члены экипажа Международной космической станции Анатолий Иванишин и Иван Вагнер предложили россиянам и жителям других стран спеть "День победы" на родных языках.

Поздравить с праздником россиян решила и Росгвардия, которая спела знаменитую песню на нескольких языках народов России, рассказал Хинштейн.