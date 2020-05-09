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9:56   9 Мая 2020
Армия

Российские военные в Сирии исполнили песню "День Победы" на разных языках

Российские военные в Сирии исполнили песню "День Победы" на разных языках

Военнослужащие из России записали песню "День Победы" на разных языках в Сирии. Об этом проинформировал замсекретаря Генсовета "Единой России" Александр Хинштейн. 

Министерство обороны России присоединилось к партийной акции "День Победы", отметил он. Так, оркестр российской группировки военных в САР записал песню на русском и арабском языках, а также на фарси. 

Акцию поддержали не только военные, но и космонавты. Члены экипажа Международной космической станции Анатолий Иванишин и Иван Вагнер предложили россиянам и жителям других стран спеть "День победы" на родных языках. 

Поздравить с праздником россиян решила и Росгвардия, которая спела знаменитую песню на нескольких языках народов России, рассказал Хинштейн.

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Автор: Яна Либерман
#сирия #минобороны #день победы

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