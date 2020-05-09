Россияне теряют интерес к шашлыкам в связи с пандемией COVID-19

Россияне гораздо реже приобретают мясо для шашлыка, наборы шампуров и мангалы, сообщили аналитики "Платформы ОФД". Пандемия коронавирусной инфекции изменила обычный для майских праздников спрос на ряд товаров.

Майские праздники традиционно связаны с отдыхом на природе и естественным образом вызывают рост спроса на перечень товаров. В этот период люди активнее приобретают мангалы, шампуры и готовое мясо для шашлыков. В 2020 году тенденция изменилась из-за пандемии коронавирусной инфекции. "Платформа ОФД" проанализировала данные торговых чеков и подтвердила, что в сложившейся обстановке граждане выбирают самоизоляцию, отказываясь от пикников.

Несмотря на снижение общего спроса, средний чек на товары для отдыха на природе растет. Граждане склоняются к покупке более качественных товаров — к примеру, мангалы, которые могут использоваться долго время.

Власти ряда регионов России ранее призвали граждан обеспечить свою безопасность и оставаться дома, несмотря на майские праздники. Это позволит не допустить распространение коронавируса (COVID-19).