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9:42   9 Мая 2020
Общество

Глава "Северстали" Мордашов потребовал закрыть четыре города в РФ

Глава "Северстали" Мордашов потребовал закрыть четыре города в РФ

Глава "Северстали", миллиардер Алексей Мордашов потребовал от губернаторов четырех городов ввести жесткие ограничения. Инициатива касается тех городов, где у Мордашова находятся предприятия.

Об этом сообщило американское издание The New York Times. Ссылаясь на гендиректора «Северстали» Александра Шепелева, газета сообщила, что миллиардер позвонил каждому из четырех губернаторов. За закрытие городов он пообещал властям помочь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 

В Череповце предприятие "Северсталь" уже оказало помощь: предоставило помещения для людей, которые проходят в городе обсервацию, а также доставило аппараты ИВЛ и респираторы. Как объяснил Шепелев, компания считает себя ответственной за стабильность ситуации и благополучие населения в городах, в которых расположены ее предприятия.

По оценке журнала Forbes Мордашов занимает четвертую позицию в рейтинге самых богатых людей в Российской Федерации. Всю оперативную и точную информацию по статистике в России и мире можно найти на официальном сайте стопкоронавирус.рф. 

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Автор: Илья Романович
#мордашов #северсталь #коронавирус

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