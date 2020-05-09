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9:37   9 Мая 2020
Общество

Химик Фролов назвал три способа обеззараживания медицинской маски

Химик Фролов назвал три способа обеззараживания медицинской маски

Бывшие в употребление медицинские маски опасны для человека, поэтому перед тем, как выбрасывать, их следует обеззаразить, считает кандидат химических наук Георгий Фролов.

Использованную маску перед утилизацией следует положить в раствор перекиси водорода с мылом, отметил химик в беседе с Агентством городских новостей "Москва". Средство индивидуальной защиты также можно продезинфицировать спиртовым аэрозолем с антисептиком или без него.

Последним способом обработки является применение спиртового распылителя с наночастицами меди, добавил Георгий Фролов. Важно не допустить контакт открытых участков тела с зараженной поверхностью защитной маски. Нужно не забывать следить за состоянием маски.

Если на средстве индивидуальной защиты обнаружены повреждения, стоит ее заменить. Очень важно следить за целостностью материала и элементов маски, это будет показателем пригодности СИЗ, считает кандидат химических наук Георгий Фролов.

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Автор: Яна Либерман
#россия #маски #фролов #дезинфекция

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