Эксперты Росстата оценили потери среди населения во время Великой Отечественной войны

Великая Отечественная война привела к колоссальным жертвам. Росстат подсчитал число жителей СССР, погибших на полях сражений, в концентрационных лагерях, от голода и немецких бомбежек.

Исследование Росстата учло исторические источники периода войны, оно позволяет подчитать число тех, кто не вернулся из боя, пропал в фашистских концентрационных лагерях, пострадал от бомбежек и голода. За несколько лет СССР потерял около 26,6 млн человек, многие их них были гражданскими.

Колоссальные потери вызвали изменение в демографической ситуации. В начале войны на территории РСФСР проживали 111 млн человек, в 1946 году число граждан сократилось до 97,6 млн. Если бы война не случилась, то за этот период прирост населения составил 6,4 млн человек.