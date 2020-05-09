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9:30   9 Мая 2020
Общество

Авиапарады в честь дня Победы прошли на Дальнем Востоке

Авиапарады в честь дня Победы прошли на Дальнем Востоке

Жители Дальнего Востока первыми начали праздновать 75-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Военные самолеты пролетели над городами Дальнего Востока в честь 9 Мая. Авиапарады прошли над Петропавловском-Камчатским, Южно-Сахалинском, Хабаровском, Благовещенском и другими городами. Самый масштабный пролет состоялся над Хабаровском, участие в нем приняли 30 единиц военной техники: вертолеты Ка-52, военные транспортники Ан-26, Ан-12, Ту-134, современные истребители и истребители-бомбардировщики, истребители-перехватчики и тактические разведчики.

Жителям Владивостока посмотреть авиапарад не удалось. Из-за тумана мероприятие отменили, сообщил СМИ представитель Тихоокеанского флота.  Так же не повезло жителям Якутска, где 9 мая выпал снег, а температура воздуха снизилась до минус двух градусов.

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Автор: Кристина Мокроусова
#дальний восток #день победы #9 мая

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