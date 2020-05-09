Норвегия вынуждена продавать активы из суверенного фонда из-за дефицита бюджета

Норвежский суверенный фонд Government Pension Fund Global (GPFG) впервые в истории будет продавать активы, чтобы покрыть дефицит бюджета страны. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Дефицит бюджета Норвегии в 2020 году составит не менее 20 млрд долларов, не считая льгот нефтяникам (свыше 5,8 млрд долларов). Правила фонда предусматривают продажу активов в случае возникновения дефицита государственного бюджета. Общая стоимость GPFG превышает 1 трлн долларов.

Норвежский суверенный фонд был создан в 1990 году. Пополнение средств осуществлялось за счет сверхдоходов от нефти. На данный момент GPFG владеет 1,5% акциями всех зарегистрированных компаний в мире. Средняя доходность фонда составляет около 525 тысяч долларов в год или 6,1%.

Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) негативно повлияла на экономику Норвегии. Также сказался на нее и обвал цен на нефть, которая является основным экспортным продуктом страны. Кроме того, 7 мая Центробанк Норвегии, в управлении которого и находится суверенный фонд, снизил ключевую ставку до нуля.