Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Химик Фролов назвал три способа обеззараживания медицинской маски

Химик Фролов назвал три способа обеззараживания медицинской маски

 Эксперты Росстата оценили потери среди населения во время Великой Отечественной войны

Эксперты Росстата оценили потери среди населения во время Великой Отечественной войны
Норвегия вынуждена продавать активы из суверенного фонда из-за дефицита бюджета

Норвегия вынуждена продавать активы из суверенного фонда из-за дефицита бюджета

 Антонов призвал не молчать о попытках Запада принизить роль СССР в победе над фашизмом

Антонов призвал не молчать о попытках Запада принизить роль СССР в победе над фашизмом
Трамп: Пулитцеровский комитет будет опозорен, пока не заберет премию у NYT

Трамп: Пулитцеровский комитет будет опозорен, пока не заберет премию у NYT

 Госдеп США признался, что среди наемников в Венесуэле были американцы

Госдеп США признался, что среди наемников в Венесуэле были американцы
Химик Фролов назвал три способа обеззараживания медицинской маски

Химик Фролов назвал три способа обеззараживания медицинской маски

 Эксперты Росстата оценили потери среди населения во время Великой Отечественной войны

Эксперты Росстата оценили потери среди населения во время Великой Отечественной войны
Норвегия вынуждена продавать активы из суверенного фонда из-за дефицита бюджета

Норвегия вынуждена продавать активы из суверенного фонда из-за дефицита бюджета

 Антонов призвал не молчать о попытках Запада принизить роль СССР в победе над фашизмом

Антонов призвал не молчать о попытках Запада принизить роль СССР в победе над фашизмом
Трамп: Пулитцеровский комитет будет опозорен, пока не заберет премию у NYT

Трамп: Пулитцеровский комитет будет опозорен, пока не заберет премию у NYT

 Госдеп США признался, что среди наемников в Венесуэле были американцы

Госдеп США признался, что среди наемников в Венесуэле были американцы
9:19   9 Мая 2020
Экономика

Норвегия вынуждена продавать активы из суверенного фонда из-за дефицита бюджета

Норвегия вынуждена продавать активы из суверенного фонда из-за дефицита бюджета

Норвежский суверенный фонд Government Pension Fund Global (GPFG) впервые в истории будет продавать активы, чтобы покрыть дефицит бюджета страны. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Дефицит бюджета Норвегии в 2020 году составит не менее 20 млрд долларов, не считая льгот нефтяникам (свыше 5,8 млрд долларов). Правила фонда предусматривают продажу активов в случае возникновения дефицита государственного бюджета. Общая стоимость GPFG превышает 1 трлн долларов.

Норвежский суверенный фонд был создан в 1990 году. Пополнение средств осуществлялось за счет сверхдоходов от нефти. На данный момент GPFG владеет 1,5% акциями всех зарегистрированных компаний в мире. Средняя доходность фонда составляет около 525 тысяч долларов в год или 6,1%.

Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) негативно повлияла на экономику Норвегии. Также сказался на нее и обвал цен на нефть, которая является основным экспортным продуктом страны. Кроме того, 7 мая Центробанк Норвегии, в управлении которого и находится суверенный фонд, снизил ключевую ставку до нуля.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#кризис #норвегия #финансы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...