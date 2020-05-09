Антонов призвал не молчать о попытках Запада принизить роль СССР в победе над фашизмом

Россия не должна молча смотреть на то, как некоторые страны пытаются принизить роль Советского Союза в победе над фашизмом. С таким заявлением выступил российский посол в США Анатолий Антонов.

Видео с ответом Антонова появилось на официальной странице посольства в Facebook. Дипломат отметил, что в США и других государствах развернулась дезинформационная кампания. В ее рамках ведутся попытки принизить роль СССР во Второй мировой войне.

По мнению Антонова, российская сторона не должна молчать. Следует говорить об этом, приводить доводы и аргументы, чтобы простые жители США и стран Европы, а также других государств, знали о том подвиге, который совершили советские солдаты. СССР отстоял не только собственную независимость, но и защитил европейские страны от нацистов. Этот факт не должен подвергаться сомнению, как и уверенность в том, что новым угрозам можно противостоять только сообща.