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8:19   9 Мая 2020
Общество

Глава Минздрава сообщил о тенденции роста числа граждан с COVID-19 в России

Глава Минздрава сообщил о тенденции роста числа граждан с COVID-19 в России

Подъем заболеваемости из-за коронавирусной инфекции сейчас наблюдается в России, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Очевидно, что идет подъем заболеваемости. На сегодняшний день работники стационаров активно используют  тактику  амбулаторного и стационарного пациента. Поэтому мы достигли баланса по госпитализации. Во многих муниципальных образованиях есть необходимость разворачивать койки", - рассказал глава Минздрава в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Мурашко подчеркивает, что в регионах сейчас наблюдаются разные стадии развития эпидемического процесса. Введение в многих российских регионах режима обязательного ношения масок — это один из этапов послабления ограничительных мер.

С 12 мая в Москве вводят режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте, его также приняли в Московской, Челябинской, Ростовской, Саратовской областях, Удмуртии, Алтайском крае и других регионах страны.

Оперативные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире можно изучить на портале стопкоронавирус.рф.

 

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Автор: Илья Романович
#россия #лечение #коронавирус #Мурашко

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