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7:57   9 Мая 2020
Общество

Авиапарад в День Победы перенесли из-за непогоды во Владивостоке

Авиапарад в День Победы перенесли из-за непогоды во Владивостоке

Парад военной авиации во Владивостоке в честь Дня Победы пришлось отменить из-за тумана, сообщил представитель Тихоокеанского флота.

Запланированный в праздничный день полет в 11.00 (4.00 мск) со стороны Амурского залива вдоль улицы Светланская в сторону Золотого моста во Владивостоке с участием более 20 самолетов и вертолетов морской авиации Тихоокеанского флота и армии ВВС и ПВО Восточного военного округа был перенесен. Плохая погода внесла коррективы, поэтому мероприятие состоится в 13.00 (6.00 мск), пишет РИА Новости.

Песню "День Победы" на родных языках народов планируют спеть в 27 странах мира. В празднике Дня Победы примут участие активисты из Латвии, Германии, Молдавии, Польшы, Перу, Великобритании и других государств.

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Автор: Ирина Большунова
#владивосток #акция #парад #туман #день победы

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