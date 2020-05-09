Организатор фонда "Вера" Нюта Федермессер рассказала о своей госпитализации с COVID-19

Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нюта Федермессер сообщила о своей госпитализации в одну из московских больниц. Тест показал положительный результат на коронавирус.

Учредитель фонда "Вера" Нюта Федермессер попала в инфекционную больницу в Коммунарке и рассказала, что в учреждении проводится хорошая работа с пациентами. У организатора фонда обнаружили начальную стадию пневмонии, передает ТАСС.

После проведенных анализов, у Нюты Федермессер выявили коронавирусную инфекцию. Общественный деятель сослалась на стрессовое состояние и усталость. Она отмечает, что в больнице ей сделали КТ, который и показал первую стадию пневмонии, сообщает издание URA.RU. На данный момент Федермессер находится в стационаре под присмотром специалистов.

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