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7:05   9 Мая 2020
Общество

Власти Карелии подтвердили разговор с "Северсталью" о введении жестких ограничений

Власти Карелии подтвердили разговор с "Северсталью" о введении жестких ограничений

Глава республики Карелия Артур Парфенчиков разговаривал с руководством компании "Северсталь", принадлежащей миллиардеру Алексею Мордашову, по поводу введения жестких ограничений в городе Костомукша, где находится одно из предприятий компании.

Речь идет о предприятии "Карельский окатыш", пишет РИА Новости. Парфенчиков обсуждал с руководством "Северстали" меры противодействия коронавирусу в городе. 

Предприятие, входящее в ПАО "Северсталь", поспособствовало выделению мест для обсерватора, а также организовало поставки средств индивидуальной защиты и медоборудования. Также с участием "Карельского окатыша" был организован контрольно-пропускной пункт на въезде в город.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Мордашов обратился к губернаторам нескольких регионов России с просьбой закрыть города, где находятся предприятия его компании. За это он пообещал помочь с противодействием коронавирусу. Информация появилась в американском издании The New York Times.

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Автор: Ирина Большунова
#карелия #северсталь #коронавирус

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