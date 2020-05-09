Власти Карелии подтвердили разговор с "Северсталью" о введении жестких ограничений

Глава республики Карелия Артур Парфенчиков разговаривал с руководством компании "Северсталь", принадлежащей миллиардеру Алексею Мордашову, по поводу введения жестких ограничений в городе Костомукша, где находится одно из предприятий компании.

Речь идет о предприятии "Карельский окатыш", пишет РИА Новости. Парфенчиков обсуждал с руководством "Северстали" меры противодействия коронавирусу в городе.

Предприятие, входящее в ПАО "Северсталь", поспособствовало выделению мест для обсерватора, а также организовало поставки средств индивидуальной защиты и медоборудования. Также с участием "Карельского окатыша" был организован контрольно-пропускной пункт на въезде в город.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Мордашов обратился к губернаторам нескольких регионов России с просьбой закрыть города, где находятся предприятия его компании. За это он пообещал помочь с противодействием коронавирусу. Информация появилась в американском издании The New York Times.