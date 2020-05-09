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6:38   9 Мая 2020
Общество

Врач ГКБ № 52 рассказала, какими методами вылечивают до 60 человек каждый день

Врач ГКБ № 52 рассказала, какими методами вылечивают до 60 человек каждый день

Схемы лечения пациентов с коронавирусом обсуждаются на специальных собраниях и зависят от степени тяжести больного. Об этом заявила врач клинической больницы № 52 города Москвы Алена Загребнева.

Пациенты получают комплексное лечение, которое раньше применялось при терапии ревматологических больных, сообщила Врач. По ее словам, система лечения направлена на снижение агрессивности иммунной системы, у которых проявляется цитокиновый шторм. Она добавила, что в больнице начали использовать плазму выздоровевших пациентов.

"Когда пациенты поступают в стационар, то первое, что видят, — количество выписывающихся людей. Вчера еще больной задыхался, а сегодня у него нормализовалась температура и ему почти не нужен кислород", — рассказала врач.

"МК" пишет, что в  ГКБ-52 работают четыре главных специалиста: аллерголог, нефролог, ревматолог и коагулопатолог. Она отметила, что после лечения по такой схеме количество выписывающихся людей увеличилось.

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Автор: Ирина Большунова
#врач #пандемия #коронавирус

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