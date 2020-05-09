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6:04   9 Мая 2020
Политика

Мисмари ответил на обвинения Италии в причастности ЛНА к обстрелам посольства в Триполи

Мисмари ответил на обвинения Италии в причастности ЛНА к обстрелам посольства в Триполи

Представитель Ливийской национальной армии Ахмад Мисмари опроверг причастность ЛНА к обстрелам дипмиссий. Об этом сообщается на официальной странице ЛНА в Facebook.

Италия в пятницу осудила атаку на район близ резиденции итальянского посла в Триполи. Итальянское внешнеполитическое ведомство возложило ответственность за атаку на ЛНА, сообщив о гибели по меньшей мере двух человек.

Мисмари подчеркнул, что генштаб армии обязался защищать жизни граждан, а также дипломатические миссии и офисы международных организаций.

Генштаб ЛНА полностью отрицает обвинения, поскольку подобные действия противоречат международному праву. Мисмари подчеркивает, что террористические организации не гнушаются совершать атаки на диппредставительства, чтобы настроить общественность против ЛНА и дестабилизировать обстановку в регионе.

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Автор: Василий Пименов
#ливия #триполи #лна

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