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5:26   9 Мая 2020
Общество

Экономист рассказала о грядущих изменениях на рынке труда после пандемии

Экономист рассказала о грядущих изменениях на рынке труда после пандемии

Ситуация с новым коронавирусом приведет к реальным изменениям на рынке труда. Об этом сообщила доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Рынок труда после эпидемии и продолжительного периода самоизоляции уже не будет прежним, полагает она. Эксперт уверена, что поменяется соотношение спроса и предложения на многих специалистов, а также изменится уровень вознаграждения и организация труда.

Иванова-Швец отметила, что сейчас можно выделить два четких полюса, на одном из которых спрос на работников и рост прибыли. Это касается таких отраслей, как фармацевтика, розничная продажа, онлайн-услуги, в том числе — по развлечению и обучению, информирует агентство "Прайм"

Рано или поздно пандемия пойдет на спад, спрос на товары и услуги в фармацевтике и розничной торговле-доставке упадет. Соответственно, не предвидится никакого серьезного роста зарплат в данных сферах.

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Автор: Яна Либерман
#рынок труда #самоизоляция #коронавирус

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