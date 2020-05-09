Экономист рассказала о грядущих изменениях на рынке труда после пандемии

Ситуация с новым коронавирусом приведет к реальным изменениям на рынке труда. Об этом сообщила доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Рынок труда после эпидемии и продолжительного периода самоизоляции уже не будет прежним, полагает она. Эксперт уверена, что поменяется соотношение спроса и предложения на многих специалистов, а также изменится уровень вознаграждения и организация труда.

Иванова-Швец отметила, что сейчас можно выделить два четких полюса, на одном из которых спрос на работников и рост прибыли. Это касается таких отраслей, как фармацевтика, розничная продажа, онлайн-услуги, в том числе — по развлечению и обучению, информирует агентство "Прайм"

Рано или поздно пандемия пойдет на спад, спрос на товары и услуги в фармацевтике и розничной торговле-доставке упадет. Соответственно, не предвидится никакого серьезного роста зарплат в данных сферах.